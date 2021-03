Moarte suspectă la celebrul Stejarii Country Club. Poliția e la fața locului O persoana a decedat la Country Club Stejarii, iar poliția se afla acum la fața locului pentru investigații. Din relatarile unor persoane aflate la fața locului, se pare ca este vorba de un deces suspect, pentru care se incearca stabilirea cauzelor. In jurul orei 19:00 se pare ca s-a descoperit o persoana decedata in vestiarul barbaților de la sala de aerobic și fitness. La scurt timp au ajuns la fașa locului trei mașini de poliție, inclusiv de la Criminalistica. Surse ale ziarului Puterea.ro au confirmat informația. Este vorba de un barbat de 51 de ani, pentru care cauza decesului urmeaza sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

