Stiri pe aceeasi tema

- Un jurnalist de investigatie care a scris despre prezenta mercenarilor rusi in Siria a murit dupa ce a cazut de la balconul apartamentului sau, au anuntat luni anchetatorii, relateaza AFP. Mai exact, din primele informații, Maxim Borodin, 32 de ani, a murit la spital duminica din cauza ranilor suferite,…

- Un jurnalist de investigatie care a scris despre prezenta mercenarilor rusi in Siria a murit dupa ce a cazut de la balconul apartamentului sau, au anuntat luni anchetatorii, relateaza AFP. Maxim Borodin, 32 de ani, a murit la spital duminica din cauza ranilor suferite, la Ekaterinburg,…

- Un jurnalist de investigații rus, care a scris despre morțile mercenarilor ruși in Siria, a murit intr-un spital, dupa ce a cazut de a cazut de la balconul apartamentului sau, aflat la etajul al 15-lea. Maxim Borodin a fost gasit ranit grav de vecinii sai, in orașul Ekaterinburg, și a fost dus la spital,…

- Maxim Borodin a cazut de la geamul apartamentului sau aflat la etajul cinci al unui bloc din Ekaterinburg. Colegii jurnalistului nu cred in versiunea suicidului sau a unui incident nefericit. Acestia spun ca nu pot afla nimic de la organele de drept si nu au acces in apartamentul unde s-a produs…

- In orașul Ekaterinburg a murit jurnalistul Maxim Borodin, care a scris printre primii in Rusia despre pierderile masive de vieti in randul mercenarilor unitatii ”Wagner“ in Siria. Borodin a murit dupa ce ”a cazut” de la fereastra apartamentului sau, aflat la etajul 5, scrie Radio Liberty. Polina Rumianțeva,…

- Un jurnalist rus care facuse dezvaluiri despre moartea în Siria a zeci de mercenari ruși, membri ai unei companii militare private, a murit la spital. Ziaristul ar fi cazut de la geamul apartamentului sau situat la etajul cinci al unei cladiri din Ekaterinburg.

- Imaginile nepasarii au fost surprinse in Ekaterinburg, Rusia. Trupul neinsufletit al unui barbat cazut de la etaj a stat cateva ore bune in strada. Cel mai socant este ca langa mortul acoperit cu o prelata neagra, copii din curte se jucau nestingheriti.

- Loviturile aeriene lansate de Siria si Rusia in zone controlate de rebeli s-au soldat cu moartea a 230 de civili in ultima saptamana, fiind cele mai grave violente din acest conflict si care ar putea constitui crime de razboi, a declarat sambata Inaltul Comisar al ONU pentru