- Starul pop Ellen Joyce Loo a murit la varsta de 32 de ani dupa ce a cazut de pe o cladire din Hong Kong. In 2013, cantareata a fost diagnosticata cu tulburare bipolara, iar in trecut a marturisit ca a avut ganduri suicidare.

- Astazi se implineste un an de cand Marina Scupra, o cunoscuta cantareata din Romania s a stins din viata. Nascuta pe 24 decembrie 1967, la Bucuresti, Marina Scupra s a stins, rapusa de o boala nemiloasa pe 30 iulie 2017, la Bucuresti. Marina Scupra a urmat cursurile Scolii Populare de Arta din Bucuresti,…

- Sambata la pranz armata romana a ramas fara unul dintre asii aviatiei militare: in timpul unui miting aerian, organizat de Baza 86 Aeriana Borcea, locotenentul comandor Florin Rotaru, in varsta de numai 36 de ani a murit carbonizat in MIG ul lui cu care facea demonstratii de zbor in fata a peste 4000…

- Scriitorul si cineastul francez Claude Lanzmann, regizorul documentarului "Shoah", a murit joi in resedinta lui din Paris la varsta de 92 de ani, au anuntat reprezentantii editurii Gallimard, citati de AFP. "Claude Lanzmann a murit in aceasta dimineata in domiciliul sau. Era foarte slabit de cateva…

- Accidentul s-a produs pe ruta de escalada Freeblast Route, la ora locala 8:15 (15:15 GMT).Moartea celor doi alpinisti s-a produs la o saptamana dupa ce un excursionist si-a pierdut viata in acelasi parc natural, alunecand de pe o stanca, in conditii de ploaie.Parcul National Yosemite este…

- Un barbat in varsta a alunecat de pe scara unui tren vineri, in gara din Cluj. Vineri, 18 mai, in jurul orei 14.30, la plecarea trenului internațional cu destinația Sumuleu-Ciuc din județul Harghita, unde se sarbatoresc Rusaliile catolice, un barbat in varsta, in timp ce alerga dupa tren, a alunecat…

