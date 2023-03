Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Bacau, pompierii incearca in continuare sa stinga incendiul de la ocolul silvic privat Oituz, care se manifesta pe o suprafata de circa doua hectare. Incendiul este localizat, insa terenul pe care se intervine este foarte greu accesibil. La fata locului se afla 30 de pompieri militari cu…

- Un barbat in varsta de 31 de ani a fost gasit mort in apele raului Vișeu din județul Maramureș. Un martor a sunat la 112 imediat ce a vazut cadavrul plutind pe apa. Pompierii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Din primele cercetari, victima ar fi vrut sa traverseze pe…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit pentru a stinge un incendiu care a afectat o casa din localitatea Surduc, comuna Iara. Apelul de urgența a fost inregistrat luni, jurul orei 11:45, iar la fața locului s-a deplasat un echipaj de la Garda de Intervenție Baișoara. Incendiul s-a manifestat…

- Sursa citata a precizat ca in autocarul rasturnat se aflau sase persoane, niciuna dintre acestea neavand nevoie de ingrijiri medicale dupa accident, relateaza Monitorul de Suceava.Potrivit ISU Suceava, toate cele sase persoane implicate in accident au fost evaluate la fata locului de catre personalul…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Ostrov, judetul Constanta. Din primele informatii este vorba despre un incendiu la o casa produs pe strada 1 Mai.La locul accidentului au fost trimise echipaje medicale de prim ajutor.…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit, marți dimineața, la un incendiu care s-a manifestat la un autocamion situat pe strada Alba Iulia din Turda. Apelul de urgența a fost inregistrat in jurul orei 8:32, iar la misiune a luat parte o autospeciala cu apa și spuma. Flacarile s-au manifestat…

- Un accident mortal a avut loc azi-dimineața in Bunești. Din nefericire, un bitrițean și-a pierdut viața in urma impactului frontal dintre autoturisme. Un apel la 112 anunța un accident rutier in județul Cluj. Intre localitațile Nima și Bunești a avut loc un impact frontal intre doua autoturisme. Din…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit, joi dimineața, in jurul orei 04:30, la un accident rutier petrecut intre localitațile Nima și Bunești. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul SAJ. Din pacate, un barbat a murit in urma…