Stiri pe aceeasi tema

- O noua editie a Targului Piata Taraneasca si Mester(Esti), organizat de Asociatia Urban Events, se va desfasura, de vineri pana duminica, in curtea interioara a Muzeului National al Taranului Roman din Bucuresti, intre orele 10,00-19,00. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a anuntat miercuri, la Muzeul National de Istorie a Romaniei, ca exista banii necesari demararii procedurilor pentru inceperea lucrarilor de restaurare a acestei institutii muzeale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Muzeul National de Arta al Romaniei va organiza, in lunile iulie si august, sub genericul "Vacanta la muzeu", o serie de programe educative dedicate publicului de toate varstele, majoritatea urmand a se desfasura in spatiul expozitiei "Nostalgie. Amintire. Regasire. Peisajul european si ruina", potrivit…

- Municipalitatea va finanta Muzeul National al Literaturii Romane pentru achizitionarea arhivei ‘Camil Petrescu’, a anuntat primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. „Aceasta arhiva se afla in posesia mostenitorilor Floricai Ichim, care a fost critic de teatru, presedinta Fundatiei Culturale ‘Camil…

- Festivalul Raurile Orasului (Rivers of the City Festival) va avea loc pe cheiul orasului dunarean Ruse din Bulgaria, in perioada 27-29 mai, a precizat Primaria. Programul include concerte, foc de artificii, o biblioteca in aer liber, jocuri si dansuri. Vizitatorii pot participa si la o discutie sau…

- Sapte noi expozitii, dispuse pe cele cinci etaje ale muzeului, vor marca in diverse moduri bucuria unei vieti fara restrictii in cadrul noului sezon expozitional al Muzeului National de Arta Contemporana, care va fi deschis, joi, de la ora 19,00, la sediul institutiei. Fii la curent cu cele mai…

- Microexpozitia temporara „De la diligenta la clasor” ce valorifica o parte din colectia filatelica a Muzeului National de Istorie a Romaniei va fi deschisa de vineri, la sediul institutiei din Calea Victoriei nr.12, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Elevii intra, dupa terminarea cursurilor de joi, in vacanta de primavara, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Cursurile semestrului al doilea al anului scolar 2021 – 2022 vor fi reluate pe 2 mai si se vor incheia pe 10 iunie. Prin exceptie, pentru clasele terminale din invatamantul…