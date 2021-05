Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a invins-o in deplasare pe CS Universitatea Craiova, scor 3-1, in cel mai tare meci al rundei #8 din play-off-ul Ligii 1. Marinos Ouzounidis, tehnicianul oltenilor, și-a criticat dur jucatorii la final. „Am pierdut toate mingile, nu am fost agresivi, jucatorii fac o mare greșeala daca se gandesc…

- Raul Rusescu (32), atacantul Academicii Clinceni, i-a raspuns lui Mihai Stoica, dupa acuzele lansate de oficialul de la FCSB. Fostul varf al roș-albaștrilor, care a lucrat cu MM Stoica, a fost acuzat de acesta ca ar fi semnat cu CFR Cluj, mai ales ca nu a reușit sa inscrie in cele doua meciuri jucate…

- Attila Hadnagy, directorul sportiv al lui Sepsi, a vorbit din nou despre transferul lui Rachid Bouhenna (29 de ani, fundaș central) la CFR Cluj. CONTEXT: Transferul lui Bouhenna agita apele in play-off-ul Ligii 1. Sepsi se simte tradata de comportamentul stoperului de 29 de ani, pus capitan la un moment…

- Federatia Romana de Fotbal (FRF) a anuntat, intr-un comunicat de presa, ca zece cluburi din Liga 1 au primit licenta UEFA si vor putea evolua in sezonul urmator al cupelor europene. Procesul de licentiere a cluburilor care au solicitat licenta de participare la competitiile UEFA si UEFA WCL, pentru…

- Universitatea Craiova a invins-o pe campioana CFR Cluj cu scorul de 2-1 (1-0), sambata seara, in deplasare, intr-o partida din etapa a treia a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Universitatea a reusit prima sa victorie in play-off si ramane in cursa pentru titlu, in ciuda diferentei fata…

- Etapa a doua a play-off-ului Ligii I de fotbal a inceput miercuri, 21 aprilie, cu partidele FC Botoșani – Universitatea Craiova 1-1, prin golurile marcate de albanezul Realdo Fili – in minutul 12, pentru gazde – respectiv Andrei Ivan, in minutul 80 și Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – CFR Cluj 0-1, prin reușita…

- Universitatea Craiova intalneste maine, de la ora 19.00, in Moldova, pe FC Botosani. Partida conteaza pentru etapa a 2-a din play-off-ul Ligii 1 si a fost prefatata de Bogdan Vatajelu. Fundasul Stiintei a admis ca misiunea este dificila si ca un insucces ar reduce considerabil sansele la titlu. „Cred…

- CS Universitatea Craiova a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa UTA, in primul meci al etapei a XXVIII-a a Ligii I, anun'[ news.ro. Au marcat: Nistor '69, Tudorie '90+3. 1-0, min. 69: Nistor a creat o faza frumoasa de atac, l-a pus pe Bairam in situatie 1-1…