Delegatia Comisiei Europene, aflata in misiune in Romania, a apreciat, marti, in cadrul unei intalniri cu ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, modalitatea in care s-a derulat procedura de selectie a procurorilor pentru ocuparea pozitiilor de top si middle management din cadrul Ministerului Public. "Catalin Predoiu, Ministrul Justitiei, s-a intalnit marti, cu delegatia Comisiei Europene, aflata in misiune in Romania, in perioada 10-12 februarie 2020. Au fost prezentate progresele inregistrate in ultimele 3 luni pentru indeplinirea recomandarilor din ultimul raport MCV (octombrie 2019)", se arata…