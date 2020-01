Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, s-a intalnit cu ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, cei doi oficiali abordand teme care tin de cooperarea judiciara internationala si de statutul cetatenilor romani rezidenti in Regat si al celor britanici rezidenti in tara noastra dupa Brexit.…

- Intr-un interviu acordat NBC News, Barr a pus sub semnul indoielii concluziile raportului. Procurorul a spus ca Horowitz a utilizat un standard ”respectuos” fata de FBI, atunci cand a investigat acuzatiile de partinire, si a sugerat ca nu poate fi facuta o judecata finala pana cand procurorul federal…

- „€Am votat astazi in Parlamentul European modificarea acordului comercial dintre UE și Ucraina, in sensul limitarii importurilor de carne de pasare fara plata taxelor vamale. Modificarea a fost susținuta de un numar foarte mare de eurodeputați, primind 444 de voturi pentru. Tot astazi am decis prin…

- Student Travel din Baia Mare te invita sa participi la prezentarea programului ”Work & Travel USA”, marți, 26.11.2019, incepand de la ora 20:00, in Sala A din Caminul 3 de pe Str. Victoriei Nr. 76. Work & Travel USA este un program de schimb cultural al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale…

- Ambasada Rusiei in Statele Unite a condamnat miercuri comportamentul Washingtonului in raport cu cetațenii ruși, acuzandu-l de „vanarea” acestora și a lansat un „protest diplomatic”, dupa ce Israelul a extradat un hacker rus americanilor, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.roReacția…

- ​Situația de la finanțe nu arata roz. Acest lucru s-a vazut în datele la 9 luni, cu un deficit de 2,62% din PIB, iar pâna sa confirme Orban, surse din finanțe spuneau ca de vina ar fi fost aprobarea unor plați pentru PNDL. Pe deoparte, putem da vina și pe fostul ministru Eugen Teodorovici,…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a avut astazi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu Terri Sewell, membru al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, și Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania.Potrivit unui comunicat de presa al Guvernului, cele doua parți au convenit…