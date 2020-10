Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Aurescu a anuntat ca, pana in momentul de fata, doar Malta si Nigeria nu permit organizarea de sectii de votare pe teritoriile lor, la alegerile parlamentare, in contextul pandemiei de coronavirus. Ministrul Afacerilor Externe i-a incurajat pe romanii cu domiciliul in strainatate sa se inregistreze…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul va desfasura o campanie de informare dedicata romanilor din diaspora, astfel incat acestia sa cunoasca faptul ca vor putea vota prin corespondenta la alegerile parlamentare in tarile unde nu va fi posibila organizarea de sectii de votare din cauza restrictiilor…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) aduce la cunostinta opiniei publice faptul ca in data de 21 septembrie, ora 23:59, ora Romaniei, a expirat perioada in care cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii s-au putut inregistra pe portalul www.votstrainatate.ro cu optiunea pentru votul…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a propus ca romanii care au ales sa voteze in strainatate la alegerile parlamentare din 6 decembrie sa o faca doar in 12 secții de votare. Motivul este legat de faptul ca romanii din diaspora s-au inscris la alegerile din decembrie in numar foarte mic, relateaza…

- Romanii din strainatate sunt indemnați sa se inscrie pentru votul prin corespondența la alegerile parlamentare din decembrie. Din cauza pandemiei, multe țari nu vor permite organizarea de secții, iar alegatorii din diaspora risca sa nu iși poata exercita un drept fundamental.

- Parlamentarii au adoptat de curand modificari suplimentare la legislația privind votul prin corespondența și pentru alegerile parlamentare. Una dintre chestiunile extrem de importante este posibilitatea de a vota și sambata, și duminica pentru romanii din diaspora. Vorbim de proiectul de lege pentru…

- Autoritatea Electorala Permanenta a precizat ca pentru alegerile parlamentare din acest an s-au inscris pentru votul prin corespondenta 3.032 de romani din afara tarii, in timp ce pentru votul la sectie s-au inregistrat 1.059 de cetateni romani din diaspora. "Autoritatea Electorala Permanenta (AEP)…

