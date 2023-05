Fostul director al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), George Alexandru Ivan, a fost trimis in judecata de procurorii DNA, cu acord de recunoaștere a vinovației. Primul termen al dosarului inregistrat la Tribunalul București pe 15 mai privind sesizarea instanței cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP) a fost fixat pe 29 mai. Astfel, Alexandru Ivan, ar putea beneficia de prevederile noului Cod de Procedura Penala in cazul in care instanța admite acordul de recunoaștere a vinovației. Pe de alta parte, instanța ar putea sa respinga propunerea procurorilor și sa il judece…