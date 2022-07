Misterul duratei de viață a neutronilor Structura interna a neutronului (reprezentare artist)Credit: Xiaorong Zhu, University for Science and Technology, China Experimente ce folosesc metode diverse pentru a determina durata de viața a neutronilor liberi dau rezultate diferite; nu cu mult, insa suficient ca sa ii puna pe ganduri pe oamenii de știința. O ipoteza ar fi cum ca neutronii ar oscila in neutroni-intunecați (perechea din lumea materiei intunecate a neutronilor). Aceasta ipoteza a fost testata intr-un nou experiment, cu rezultate insa negative. Misterul ramane! Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol si foto: scientia.ro

Stiri pe aceeasi tema

