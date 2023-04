Misterioasa lună a lui Marte, ­fotografiată de la mică distanţă Sonda martiana lansata in spatiu de Emiratele Arabe Unite, care orbiteaza de doi ani „Planeta Rosie”, a observat mica sa luna Deimos cu o precizie de neegalat pana acum si a adus noi informatii despre originile acestui satelit misterios al lui Marte, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Sonda „Al-Amal” („Hope” in engleza), prima misiune araba interplanetara, a zburat la mai putin de 110 kilometri distanta de Deimos, un corp teluric neregulat cu diametrul de doar 12 kilometri si avand forma unui bob de fasole, care, alaturi de insotitorul sau mai mare, Phobos, este una dintre cele doua luni ale… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gestul unor politicieni de a defila in pantofi roz cu toc a starnit polemici in Canada. O filmare cu scena neobișnuita, postata pe Twitter de catre ministrul canadian al transporturilor, a ajuns la milioane de vizualizari.

- Mai multi politicieni canadieni au defilat in jurul unei mese in pantofi roz cu toc, o scena cel putin neobisnuita, care a dat nastere unui val de controverse si polemici, scrie duminica publicația franceza Le Figaro, potrivit news.ro.Imaginile video, vizualizate de peste sapte milioane de ori, au fost…

- O placuța de inmatriculare tocmai a fost vanduta la licitație pentru aproape 15 milioane de dolari! Astfel, a devenit cea mai scumpa placuța din lume. O placuța cu numarul 7 s-a vandut in Dubai pentru 55 de milioane de dirhami, a anunțat saptamana trecuta Emirates Auctions, conform cbsnews. Casa de…

- Doua dintre persoanele care au murit la granita dintre Canada si SUA au cetatenie romana, precizeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE).Ambasada Romaniei la Ottawa si Consulatul General al Romaniei la Montreal continua dialogul atat cu autoritatile locale canadiene, cat si cu rudele celor decedati…

- Klaus Iohannis, aflat in perioada 18-21 martie 2023 in Emiratele Arabe Unite , si-a inceput vizita oficiala cu depunerea unei coroane la ansamblul Memorialului Martirilor Wahat Al Karama, apoi a vizitat Marea Moschee din Abu Dhabi, informeaza sambata Administratia Prezidentiala . Klaus Iohannis este…

- Doi politisti au fost impuscati mortal in timp ce interveneau la un caz de violenta domestica, la Edmonton, in vestul provinciei Alberta din Canada, afirma oficiali locali. Cei doi agenti au ajuns la un apartament din cartierul Inglewood din oras, joi, cu putin timp inainte de ora locala 1 a.m., dupa…

- Doi politisti au fost impuscati mortal in timp ce interveneau la un caz de violenta domestica, la Edmonton, in vestul provinciei Alberta din Canada, afirma oficiali locali. Cei doi agenti au ajuns la un apartament din cartierul Inglewood din oras, joi, cu putin timp inainte de ora locala 1 a.m., dupa…

- UE a anunțat ca intenționeaza sa organizeze luna viitoare o conferința a donatorilor pentru a mobiliza ajutorul internațional pentru Siria și Turcia in urma cutremurului catastrofal din aceasta saptamana, scrie BBC. Șefa UE, Ursula von der Leyen, a scris pe Twitter ca blocul comunitar „se grabește…