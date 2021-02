Stiri pe aceeasi tema

- O expozitie de stampe japoneze, intitulata "Celebritati din Lumea Plutitoare", se va deschide incepand de vineri, la Muzeul National al Literaturii Romane. Potrivit unui comunicat al MNLR, stampele, care vor fi expuse in cele trei sali de la parterul sediului institutiei muzeale din Calea Grivitei…

- Peste 200 de fotografii etnografice sunt expuse incepand de miercuri la Muzeul de Arta din Cluj-Napoca. Imaginile surprind momente din viața comunitaților satești de romani, maghiari, romi, secui, ceangai și sași din Romania și au fost realizate in cadrul concursului „Fotografia – Document Etnografic”.…

- COMUNICAT DE PRESA Expoziția interactiva „Space in the city”, in premiera la Cluj-Napoca, in Parcul Industrial Tetarom I din Hoia Consiliul Județean Cluj și Tetarom SA, in parteneriat cu Asociația

- Expoziția interactiva „Space in the city”, in premiera la Cluj-Napoca, in Parcul Industrial Tetarom I din Hoia.Consiliul Județean Cluj și Tetarom SA, in parteneriat cu Asociația Proexpo și Showtime Productions, lanseaza, incepand cu data de 6 februarie a.c., in incinta Parcului Industrial Tetarom 1…

- De 10 ori mai lung decat Marele Canion din SUA și de trei ori mai adanc, așa arata cel mai mare canion din Sistemul Solar. Iar recent, NASA a publicat imagini noi, uimitor de detaliate, cu acest hau uriaș care se afla pe Marte. Cunoscut drept Valles Marineris, canionul brazdeaza regiunea ecuatoriala…

- Miercuri, 16 decembrie 2020, a fost deschisa la Cluj-Napoca, in salile Palatului Banffy, edificiu care gazduiește Muzeul de arta al orașului, expoziția intitulata: Bruno Maria Bradt – Homo sum, organizata de Revista de cultura Tribuna, instituție aflata in subordinea Consiliului Județean Cluj.…

- O expozitie temporara dedicata planetei Marte, realizata cu ocazia apropierii acesteia de Pamant, poate fi vizitata la Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu. Potrivit unui comunicat al Muzeul Municipiului Bucuresti (MMB), transmis marti AGERPRES, intitulata "Mai aproape de Marte", expozitia…

- „Expoziția de fotografie artistica, semnata de Zoltan Balog și invitații sai, reprezinta un tribut personal al artistului pentru cei 15 ani de creație, de participare la proiecte naționale și internaționale. Invitații din China, Suedia și Romania reușesc sa ofere publicului care viziteaza expoziția…