Salvamontistii din toata tara au primit in ultimele 24 de ore peste 50 de apeluri și au salvat aproape 60 de persoane. Potrivit celor de la Salvamont, cele mai multe apeluri au fost primite in zonele de munte ale judetelor Prahova si Brasov. Salvatorii au intervenit in urma a 52 de apeluri, salvand din situatii dificile 58 de persoane, dintre care 25 au fost preluate de catre echipaje de la serviciile de ambulanta sau SMURD pentru a fi transportate la spital. Cele mai multe apeluri au fost primite in zonele de munte ale judetelor Prahova si Brasov. Astfel, opt apeluri au fost directionate catre…