La solicitarea mai multor firme timișene interesate de identificarea unor noi oportunitați pe piața din Turcia, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timiș organizeaza o misiune economica la Istanbul, ce va avea loc in perioada 22 – 26 aprilie. Aceasta va include un forum de afaceri și intalniri B2B, organizate in colaborare cu Camera de

