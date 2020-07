Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare in familia Mishei! Astazi, celebra cantareața a implinit frumoasa varsta de 29 de ani. Așa cum va așteptați, vedeta nu a stat pe ganduri și a sarbatorit marele eveniment, insa nu oricum ci in compania lui... Connect-R!

- Elena Ionescu și Ruby sunt doua dintre vedetele care au participat la Survivor Romania. In timp ce Ruby a fost eliminata din show, Elena se afla inca in competiție. Noi detalii despre cele doua au ieșit la iveala, pe final de emisiune. Interpreta nu o menajeaza pe Ruby și marturisește ca aceasta i-a…

- La acest demers al NATO s-a ajuns in contextul amplificarii dezinformarii si informatiilor false promovate de Rusia si China in Balcanii Occidentali privind pandemia cauzata de noul coronavirus. Anuntul a fost lansat marti, 15 aprilie, de ambasadoarea SUA la NATO, Kay Bailey Hutchison, potrivit agentiei…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat, luni, la Sinteza zilei, ca imediat dupa Paște se va face o analiza a situației privind pandemia de coronavirus din Romania și, in funcție de rezultat, masurile vor viza o relaxare sau o continuare a...

- In Romania, in ultimele 24 de ore, au fost facute 3.628 de teste de COVID-19, insa in continuare Romania testeaza de sapte ori mai putin decat Italia, in ciuda cresterii capacitatii de testare. In luna...

- „Aproape toata Rusia se afla in auto-izolare și vacanța forțata. Pe fondul raspandirii coronavirusului, președintele Putin sta deoparte, transferand in mod ”democratic” sarcina luptei cu COVID-19 pe umerii guvernatorilor de regiuni. Totul dupa ce s-a dovedit ca speranta Kremlinului in masurile sale…

- A fost facut un studiu din care reiese ca 50% din romani se așteapta ca economia Romaniei sa revina la normal dupa cel puțin 1 an. Republika, agenția de comunicare cu ADN digital, prezinta impactul pe care criza pandemica COVID-19 il are și il va avea asupra consumatorilor din Romania. Studiul arata…

- S-ar spune ca prezenta criza a coronavirusului nu iarta pe nimeni, insa cu toate acestea stim cu totii ca sunt industrii puternic afectate si industrii care inca inregistreaza cresteri ale afacerilor. La nivelul sectoarelor de activitate avem sectoare care sunt inchise in proportie de peste…