- Putin a facut anunțul! In urma realegerii sale, presedintele rus Vladimir Putin a anuntat consolidarea in continuare a organizatiilor militare si de securitate, relateaza miercuri DPA . „Desigur, astazi, si mai ales astazi, consolidarea capacitatii de aparare si a securitatii statului rus este deosebit…

- ”Rusia constituie o amenintare militara grava la adresa continentului nostru european si securitatii mondiale”, diagnosticheaza fostul premier belgian si indeamna la pregatiri pentru orice eventualitate. ”Daca vrem pace, trebuie sa ne pregatim de razboi”, subliniaza el. Aceasta pregatire si aceasta…

- Comentariile facute de Vladimir Putin despre armele nucleare, intr-un interviu acordat miercuri presei ruse, nu constituie o amenintare cu folosirea acestora, a declarat joi Kremlinul, care a acuzat SUA ca au scos „in mod deliberat” din context afirmatiile presedintelui rus, relateaza Reuters.Putin…

- Ar fi premiera premierelor in razboiul din Ucraina! Mai multi membri ai NATO si Uniunii Europene iau in considerare trimiterea de soldati in Ucraina pe o baza bilaterala, a declarat luni prim-ministrul slovac Robert Fico, conform Reuters. Fico, care se opune de mult timp livrarilor militare catre Ucraina…

- Iulia Navalnaia, care a promis sa continue lupta sotului ei, Aleksei Navalnii, mort intr-o inchisoare rusa, l-a acuzat sambata pe presedintele Vladimir Putin ca a luat ostatic corpul neinsufletit pentru a o forta pe mama opozantului sa accepte o inmormantare in secret, potrivit AFP. „Noua zile de cand…

- Joe Biden l-a criticat pe Donald Trump. Președintele american a comentariile declarațiile acestuia despre NATO. “Va puteți imagina un fost președinte al Statelor Unite spunand asta? Intreaga lume a auzit. Cel mai rau lucru este ca Trump vorbește serios. Niciun alt președinte din istoria noastra nu…