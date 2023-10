Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul israelian de externe, Eli Cohen, a lasat sa se ințeleaga ca Israelul ar putea anexa o parte din Gaza intr-un interviu radiofonic acordat miercuri pentru Times of Israel .„La sfarșitul acestui razboi, nu numai ca Hamas nu va mai fi in Gaza, dar și teritoriul Gaza se va micșora”, a declarat…

- Israelul vrea sa schimbe granițele in Gaza: 'Teritoriul va scadea!'Ministrul israelian de Externe, Eli Cohen, a declarat pentru Radioul Armatei: „La sfarșitul acestui razboi, nu numai ca Hamas nu va mai fi in Gaza, dar și teritoriul Gaza va scadea”, relateaza Times of Israel.Precizarea este o indicație…

- Israelul si-a consolidat trupele stationate la granița de nord a tarii, cu Libanul, dupa mai multe zile de atacuri lansate de militia siita libaneza Hezbollah (sustinuta de Iran) din Liban inspre zona de frontiera, relateaza agenția de presa DPA, preluata de Agerpres."Hezbollah a incercat sa ne deturneze…

- Razboiul dintre Israel și Hamas nu se poarta doar cu arme, ci și in diferite intalniri la nivel inalt. In ciuda bombardamentelor, situația pare a fi una ”in așteptare”. Israelul este pregatit de invazia terestra, iar cei de la Hamas stau pe poziții in Fașia Gaza. Cu toții parca așteapta un semnal de…

- "Noi suntem staționați la baza de o saptamama și un pic. In zona nostra este zona militara inchisa, zona este bombardata intr-una. Starea nostra de spririt este buna, suntem pregatiți la tot ce se intmpla sa intram in Gaza, noi ne aparam țara mica și familiile nostre. (...) Știm ca nu se incepa ceva,…

- Armata israeliana a confirmat sambata dimineața ca cel puțin 120 de civili sunt ținuți ostatici in Gaza de catre Hamas, scrie publicația israeliana Haaretz, dar numarul real ar putea fi ceva mai mare.Trupele israeliene care au intrat vineri in Fașia Gaza pentru a efectua „raiduri localizate” au gasit…

- Israelul a anunțat Națiunile Unite ca dorește sa evacueze 1,1 milioane de locuitori din nordul Gazei in 24 de ore, semn ca o ofensiva terestra este iminenta. Situație disperata pentru locuitorii Fașiei Gaza. Israelul le-a cerut sa paraseasca zona in termen de 24 de ore, semn ca se apropie ofensiva terestra.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, duminica seara, ca se vor deschide liste pentru cei care ar dori sa se deplaseze in Israel, in cadrul unor echipe medicale, pentru a acorda ajutor sistemului sanitar de acolo. De asemenea, ministrul a precizat ca s-ar putea trimite in timp relativ scurt…