- Miruna Pascu a solicitat eliberarea din arestul preventiv. Așteapta sendința judecatorilor, carora le-a spus la ultima infațișare ca nu este o persoana bogata. Este un argument pe care nu l-a mai adus in apararea sa. Presa a relatat ca Miruna și Mihai Pascu dețin peste 200 de imobile. Miruna Pascu…

- In fața judecatorilor, Miruna Pascu le-a relatat judecatorilor ca a intrat in panica atunci cand a auzit ca fiul ei ar putea sa aiba viața grea in inchisoare și sa fie abuzat. “Am realizat ceea ce s-a intamplat. Imi pare rau. Am fost speriata. Au aparut informații din diverse surse: prin presa, pe rețelele…

- Miruna Pascu solicita sa i se acorde șansa ca printr-un arest la domiciliu, care are toate condițiile legale și garanțiile ca nu va impiedica cu absolut nimic buna infaptuire a justiției. Inculpata Pascu Miruna, personal, a accentuat faptul ca a greșit, ca nu a știut despre faptul ca baiatul ei face…

- Familia lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri la 2 Mai, este in chingile anchetatorilor. Mama, Miruna Pascu, a fost arestata preventiv pentru incercarea de intimidare a martorilor in dosarul de droguri, iar tatal, Mihai Pascu, este sub control judiciar pentru deținere de cartușe.

- Miruna Pascu, mama șoferului de 19 ani care, drogat fiind, a ucis doi tineri in stațiunea 2 Mai, a fost arestata preventiv. Femeia este acuzata de procurori ca ar fi amenințat o tanara din anturajul fiului sau ca va face publice date compromițatoare despre ea daca il va denunța pe acesta, scrie Hotnews.…

- Potrivit documentului obținut de Realitatea, adolescenții dețineau cantitați halucinante de droguri extrem de periculoase.Cand se drogau, adolescenții iși ieșeau din minți și aveau un comportament imoral.In ceea ce privește șantajul la care Miruna Pascu, mama lui Vlad, a supus-o pe fosta iubita a drogatului,…

- Tatal lui Vlad Pascu , drogatul care a ucis doi tineri și a ranit alți trei este sub control judiciar, potrivit surselor citate de Realitatea PLUS. Masura a fost luata in urma perchezițiilor facute de Poliție și DIICOT joi dimineața la persoane din anturajul tanarului drogat Vlad Pascu care a provocat…

- Intr-o intervenție la Realitatea Plus, tatal fetei ucise de Vlad Pascu a spus traiește cu frica de a nu o pierde acum și pe a doua fiica. „Avem o familie de mers mai departe. Nu vreau sa o pierd și pe a doua fiica.” a spus tatal Robertei. Catalin Dragomir a spus ca nu are incredere in oamenii legii,…