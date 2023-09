Stiri pe aceeasi tema

- Conform interceptarilor publicate de Observator News, Miruna Pascu avea de gand sa-și trimita fiul in strainatate. Intr-una dintre convorbirile purtate cu fiul ei, dupa ce face o scurta referire la adresa iubitei acestuia, jignind-o, Miruna Pascu incepe sa-i explice lui Vlad Pascu ce rotițe a pus in…

- “Vlad Pascu este arestat, Miruna Pascu este arestata, de asemenea. Mai au un copil minor care a ramas singur acasa. Este o situatie dramatica pentru toata familia. Vom reveni in cursul zilelor urmatoare cu un comunicat in care doamna Miruna Pascu isi va exprima pozitia vizavi de toate solicitarile”,…

- Mama șoferului drogat nu numai ca a șantajat fetele din anturajul lui Vlad Pascu pentru a depune marturie in favoarea lui, dar i-a și promis acestuia ca va interveni pentru condiții mai bune in penitenciar. Toate aceste dovezi se regasesc in stenogramele, prezentate in exclusivitate la Antena 3 CNN,…

- Mai multe stenograme din dosarul DIICOT arata cum Miruna Pascu, mama lui Vlad Pascu, a incercat sa influențeze martorii si sa isi salveze fiul. Denunțatoare: Și ce sa spun daca ma intreaba? Miruna Pascu: Iți repet! Orice declarați voi, ca și intre ghilimele martori, nu sunteți martor… voi cumva trebuie…

- Potrivit documentului obținut de Realitatea, adolescenții dețineau cantitați halucinante de droguri extrem de periculoase.Cand se drogau, adolescenții iși ieșeau din minți și aveau un comportament imoral.In ceea ce privește șantajul la care Miruna Pascu, mama lui Vlad, a supus-o pe fosta iubita a drogatului,…

- Mama lui Vlad Pascu, Miruna Pascu, a fost reținuta pentru 24 de ore, potrivit informațiilor exclusive Realitatea PLUS. Citește și: Trafic de droguri cu minori: Șapte persoane, printre care doi elevi, arestate preventiv 30 de zile Mama tanarului care a provocat tragedia din 2 Mai in urma cu o luna a…

- Imagini exclusive cu Marei Ahmed, zis “Ahmed”, suspect in dosarul Operațiunea 'Hidra', rețeaua care ii dadea droguri șoferului drogat Vlad Pascu. Tanarul a ieșit de la audieri in urma cu puțin timp și a refuzat sa stea de vorba cu jurnaliștii.

- Cazul scandalos in care Vlad Pascu, 19 ani, a fost depistat beat la volan și lasat sa plece de polițiști, iar apoi a ucis doi tineri cu mașina arata problemele mari din poliția romana. Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a trimis corpul de control și a anunțat ca va merge și el personal la IPJ […]