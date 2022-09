Miroslava cumpără autobuze electrice românești Autobuzele electrice sunt fabricate la Baia Mare și sunt un concept 100 % romanesc. Costul lor se ridica la 350 de mii de euro, in funcție de dotari. De curand, a fost semnat contractul intre firma producatoare și Primaria Comunei Miroslava care intenționeaza sa achiziționeze patru astfel de autovehicule. „Suntem primul cumparator de astfel de autobuze din Romania. Suntem primii clienți ai societații respective. Puteți sa vedeți in curtea primariei, ne vom plimba și noi pentru a ne da seama care sunt avantajele transportului pe acest tip de autobuz, urmand ca celelalte autobuze sa fie livrate… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

