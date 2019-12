Stiri pe aceeasi tema

- Politia care ancheteaza tragedia crede ca femeia si-a aruncat deliberat copiii de la ultimul etaj al garajului de masini, sinucigandu-se apoi. Politia a mai informat ca in masina femeii au fost gasite doua scaune pentru copii, cu spatarele lipite. Postul britanic de televiziune WCWB…

- O femeie de 72 de ani din comuna Tuglui, judetul Dolj, a fost vineri gasita decedata la locuinta sa, pe corpul acesteia fiind urme de violenta, iar sotul sau, de 73 de ani, a fost gasit spanzurat in podul casei. Potrivit IJ Dolj, in cursul zilei de vineri, politistii au fost sesizati cu privire la faptul…

- O femeie însarcinata în luna a opta, din satul Macaresti, raionul Ungheni, a murit la spital, dupa ce a fost lovita de un tânar de 19 ani, fara permis de conducere. Femeia mai avea acasa doi copii, unul era scolar, în clasa a patra si un alt baiat frecventa gradinita. …

- Un barbat din Vaslui și-a ucis soția accidental, in mijlocul unei dispute domestice. Individul a lovit-o pe femeie și a impins-o iar aceasta s-a dezechilibrat și s-a lovit cu capul de masa. Barbatul din comuna Comarna a fost arestat sub acuzația de lovituri cauzatoare de moarte, au precizat polițiștii,…

- La data de 6 noiembrie a.c., politisti din cadrul Poliției Orașului Novaci a fost sesizati prin apelul 112 de o femeie, de 40 de ani, din comuna Polovragi, despre faptul ca are un conflict in familie, cu soțul sau. Din primele cercetari efectuate de politisti la fata locului a reiesit faptul…

- Ieri, o mama din Banița, anunța poliția ca a fost amenințata de propriul fiu și nu e pentru prima data cand barbatul in varsta de 35 de ani iși agreseaza mama. Un alt caz de amenițare cu violența s-a petrecut și in comuna Șoimuș, cand o femeie de 58 de ani a fost lovita cu pumnii in zona feței de…

- O femeie din Marea Britanie a ajuns dupa gratii, fiind acuzata ca "și-a batut soțul la cap" sa faca curațenie in casa. In urma acuzațiilor, femeia a recunoscut ca i-a spus barbatului sa faca curat, insa a negat ca ar fi comis o infracțiune, potrivit Mirror. Valerie Neal, in varsta de 59 de…

- Femeia, in varsta de 61 de ani este acuzata de oamenii legii ca și-a omorat partenerul iar apoi a impaturit capul acestuia intr-o folie de aluminiu. Anchetatorii spun ca inainte de asta, suspecta i-a fiert capul, relateaza Daily Mail. Maria del Carmen Merino Gomez, in varsta de 61 de ani,…