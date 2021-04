Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Banias a dezvaluit public, pe rețelele de socializare, informații despre starea ei de sanatate, dupa ce și-a ingrijorat toți fanii, afișandu-se cu branula la mana, pe patul de spital. Fosta concurenta de la Insula Iubirii le-a transmis admiratorilor mai multe mesaje pentru a-i liniști, avand…

- Mirela Banias trece prin clipe grele, dupa ce a ajuns de urgența la spital. Fosta concurenta de la Insula Iubirii a fost chiar ea cea care le-a dat vestea fanilor. Iata cum s-a pozat pe patul de spital.

- O situație de-a dreptul incredibila a avut loc in episodul din aceasta seara din ”Burlacul”, de pe Antena 1. Andi Constantin nu are de gand sa aleaga nicio concurenta? In ce situație a fost pus de concurente? Fosta ispita de la Insula Iubirii, mesaj acid pentru pretendetele la inima sa.

- Dupa mai bine de trei ani de relație, Mirela Banias arunca bomba! Fosta concurenta de la ”Insula Iubirii” și Florin Tecar, la final de drum? Motivul pentru care bruneta și soțul sau nu mai posteaza fotografii impreuna! Chiar ea a spus adevarul!

- Marinela Mavrodin, fosta concurenta in sezonul 4 al emisiunii "Insula Iubirii", a facut cateva schimbari in viața ei dupa ce și-a cunoscut dragostea adevarata, printre ele se numara și o schimbare de look.

- Mirela Banias a facut un apel disperat pe rețelele de socializare. Fosta concurenta de la „Insula Iubirii” și-a luat toți admiratorii prin surprindere, atunci cand le-a cerut ajutorul pe Instagram. Iata care este motivul pentru care bruneta le-a cerut oamenilor sa dea dovada de altruism!