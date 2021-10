Mirel Rădoi, despre cum i-a surprins pe armeni: “Era ceva neașteptat ca unul din cei mici să vină să dea cu capul” Mirel Radoi a dezvaluit cum a gandit fazele fixe pentru a-i surprinde pe armeni, in meciul caștigat luni seara, cu 1-0. Selecționerul s-a aratat nemulțumit ca deși tricolorii iși creeaza multe ocazii de a marca, fructifica prea puține. ”Chiar am glumit inainte de meci cand pregateam fazele fixe, ne gandeam pe ce jucator sa mizam, dar unul la care nu se asteapta armenii. Era ceva neașteptat ca unul din cei mici sa vina sa dea cu capul, i-am ales pe Mitrița și pe Keșeru sa stea la portar, de acolo sa vina surpriza. Marea majoritate a felicitarilor trebuie adresate baieților, au dat dovada de determinare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins, cu scorul de 1-0 (1-0), reprezentativa Armeniei, intr-o partida disputata pe stadionul „Steaua” din Bucuresti, contand pentru Grupa J a preliminariilor Campionatului Mondial din 2022.Unicul gol al intalnirii a fost marcat, in minutul 26, cu capul, in urma unui…

- Selectionerul Mirel Radoi a anuntat, in mod surprinzator, ca nu va fi antrenorul echipei nationale, indiferent daca aceasta se va califica sau nu la barajul de accedere la Cupa Mondiala din 2022, transmite News.ro. „In momentul de fata ar trebuie sa vorbim despre partidele ramase si nu despre soarta…

- Selecționerul Romaniei , Mirel Radoi, a fost foarte bucuros pentru victoria la limita, 1-0 cu Armenia, ce i-a propulsat pe tricolori pe locul 2 din Grupa J a preliminariilor CM 2022,din Qatar. Tehnicianul a și glumit pe seama golului marcat de Mitrița cu capul, olteanul fiind unul dintre cei mai scunzi…

- Chiar daca România a câștigat împotriva Armeniei și depinde doar de ea pentru a obține calificarea la barajul pentru Campionatul Mondial din Qatar, Mirel Radoi a anunțat ca nu va mai petrece prea mult timp pe banca echipei naționalei.Radoi a precizat ca își dorește sa…

- Selecționerul Romaniei , Mirel Radoi, a fost foarte bucuros pentru victoria la limita, 1-0 cu Armenia, ce i-a propulsat pe tricolori pe locul 2 din Grupa J a preliminariilor CM 2022,din Qatar. Tehnicianul a și glumit pe seama golului marcat de Mitrița cu capul, olteanul fiind unul dintre cei mai scunzi…

- Naționala de fotbal a Romaniei a invins selecționata Armeniei in meciul disputat luni seara pe stadionul Ghencea, in etapa a opta Grupei J din preliminarii Campionatului Mondial din 2022, relateaza gsp.ro . Elevii lui Mirel Radoi se afla acum pe locul 2 in grupa si sunt cu un pas mai aproape de baraj.…

- Romania a fost invinsa, vineri seara, la Hamburg, cu scorul de 2-1, de reprezentativa Germaniei, intr-un meci din etapa a saptea a Grupei J a calificarilor europene pentru Cupa Mondiala din 2022 In minutul 5, arbitrul central a dictat penalty pentru gade, dupa un presupus fault al lui Burca asupra lui…

- Nationala de fotbal a Romaniei va disputa primul meci pe noul stadion din Ghencea, luni, 11 octombrie, de la ora 21.45, in fața Armeniei, in preliminariile Campionatului Mondial din Qatar 2022. Biletele costa 30 lei la peluze și 70 lei la tribune si pot fi achiziționate de pe site-urile bilete.frf.ro…