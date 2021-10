Mirel Joacă-Bine, românul ucis în Italia, este în viață și trăiește în Suedia. „Nu sunt eu” Surpriza de proportii pentru criminalistii italieni care ancheteaza moartea unui roman, impuscat in timp ce incerca sa jefuiasca o casa din provincia Frosinone. Barbatul despre care ei spun ca a fost ucis traieste bine-merci in Suedia. Brasovean de origine, acesta spune ca a fost victima unui furt de identitate. Concret, hotul impuscat in timpul jafului se folosea de o carte de identitate pe care romanul a pierdut-o in urma cu mai multi ani. Mirel Joaca-Bine: „Eu sunt Mirel Joaca-Bine si persoana din Italia nu sunt eu”. Insotit de cativa complici, barbatul despre care criminalistii italieni spun… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

