- Reality show-ul matrimonial Mireasa revine astazi cu cel de-al noualea sezon, la Antena 1. Mireasa – Ritmul inimii va putea fi urmarit de luni pana vineri, de la ora 14:00. Gazda emisiunii, Simona Gherghe, va intampina o noua serie de concurenti dornici s

- Aftershow-ul Mireasa – Capriciile iubirii revine la Antena Stars cu cel de-al saselea sezon. Incepand de astazi, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la 19:00, Gabriela Cristea va aduce in atentia telespectatorilor un continut unic, in care vor fi dezbatute cele mai fierbinți subiecte de la Mireasa,…

- „Casa iubirii”, show-ul de succes de la Kanal D, iși va desemna caștigatorii in Marea Finala ce va putea fi urmarita duminica aceasta, 14 ianuarie, de la 16:00 și de la 19:00. Vor intra in cursa finala patru fete și patru baieți, insa doar doi concurenți, un baiat și o fata, vor fi aleși in urma votului…

- Sora lui Robert a ținut sa vorbeasca cu fratele sau, in urma conflictelor dintre el și Bia cu doamna Anina. In emisia live de Mireasa de pe 7 decembrie 2023 a existat un schimb dur de replici intre baiat și mama lui.

- In emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 20 noiembrie 2023 au fost prezenți in platou Bogdana și Liviu, la scurt timp dupa ce ramaneea lor in competiție a fost supusa votului casei. Cu 13 voturi pro și 5 impotriva, Bogdana și Liviu au ramas in casa Mireasa.

- Blaze, fost concurent la Mireasa, și-a luat fanii și urmaritorii prin surprindere atunci cand a publicat ceva complet neașteptat pe contul sau, la scurt timp dupa ce s-a zvonit ca s-a desparțit de Izabela.

- Simona Gherghe a anunțat ca va lipsi de la emisiunea Mireasa in edițiile de pe 26, 27 și 28 octombrie 2023. Gabriela Cristea, prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii gazuduiește și emisiunea Mireasa cat timp lipsește colega sa.

- Doamna Anina a surprins pe toata lumea cu plecarea ei din casa Mireasa și apoi cu intoarcerea subita. Mama lui Robert s-a aflat in direct la Mireasa, Capriciile Iubirii pentru a-și explica gesturile.