Stiri pe aceeasi tema

- Maria a dat mai multe detalii despre viața sa. Tanara a povestit ca nu a fost crescuta de mama biologica, ci de soția tatalui sau, pe care o iubește nespus și pe care o considera ”mama”

- Task-ul alinierii din sezonul 9 Mireasa nu a ramas fara discuții și reacții. Delia a explicat gestul de a nu accepta sa-l ia de mana pe Dediș, iar Cristian și-a spus parerea despre absența unei fete care sa-și doreasca un date cu el. Replica lui Cristian a starnit o reacție acida din partea Mariei.

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Mireasa a inceput cu momente tensionate intre doi concurenți! Maria și Cristian și-au imparțit replici dure, dupa ce ea a fost deranjata de atitudinea și afirmațiile lui! Concurenta nu a ezitat sa spuna exact parerea pe care o are!

- In gala Mireasa de pe 26 ianaurie 2024 au fost difuzate imagini de la momentul interacțiunii dintre fete și Cristian. Nu toate tinerele l-au primit cu brațele deschise pe concurent, iar parerile au fost imparțite.

- Maria și Antonio Anghel traiesc o poveste de dragoste ca in filme și au planuri mair impreuna. In urma cu cateva luni au caștigat premiul cel mare al sezonului 7 la Mireasa, iar acum au dezvaluit unde s-au mutat și unde vir pleca in curand. Maria și Antonio Anghel urmeaza sa se mute din Romania!

- Maria de la Mireasa, seznoul 7, a luat o decizie de ultim moment. Fosta concurenta a publicat, de curand, pe pagina sa de Instagram un anunț despre schimbarile pe care vrea sa le faca in acest an. Iata la ce meserie s-a gandit iubita lui Antonio!

- Antonio și Maria au fost invitați la Mireasa, Capriciile Iubirii, inainte sa dea startul task-ului Cabinei Telefonice pentru concurenții sezonului 8 Mireasa. Antonio a caștigat task-ul in sezonul 7.

- In casa baieților de la Mireasa a avut loc o cearta de proporții in mijlocul nopții. Scandalul s-a invartit in jurul lui Liviu, care a reușit sa-l „scoata din minți” chiar și pe cel mai „calm” baiat din emisiune.