- Ieri, noua fete si noua baieti au pașit in Casa Mireasa, cu speranța ca vor gasi persoana potrivita alaturi de care sa iși petreaca tot restul vieții. Unul dintre concurenți, Liviu, a avut parte de o intalnire pe nevazute cu o alta concurenta, Andrada. Cum a descris tanarul experiența.

- Astazi a inceput cel de-al șaselea sezon de la Mireasa - Capriciile Iubirii! Ioana și Marius au fost invitați in emisiune, iar cei doi au facut declarații la o luna de cand au devenit soț și soție. Iata ce mai fac caștigatorii sezonului 8!

- Aftershow-ul Mireasa – Capriciile iubirii revine la Antena Stars cu cel de-al saselea sezon. Incepand de astazi, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la 19:00, Gabriela Cristea va aduce in atentia telespectatorilor un continut unic, in care vor fi dezbatute cele mai fierbinți subiecte de la Mireasa,…

- Ioana și Marius Velcescu de la Mireasa traiesc cele mai frumoase momente din viața lor! Cei doi au devenit, oficial, soț și soție și au caștigat și premiul cel mare, in valoare de 40.000 de euro. Iata mesajul plin de emoție postat de fostul concurent!

- Fostul premier Florin Cițu a venit luni, insoțit de avocat, pentru a consulta dosarul in care DNA cere ridicarea imunitații sale. Votul in plen ar urma sa aiba loc miercuri, dupa depunerea raportului comisiei.

- Insoțit de patru indivizi cu cagule, tanarul a mers acasa la femeia pe care o considera vinovata de arestarea iubitei sale. In imaginile surprinse de o camera de supraveghere se vede cum el reușește sa patrunda in curtea casei.

- Klaus Iohannis și-a inceput, pe 14 noiembrie 2023, turneul african in Kenya, la Nairobi, unde sta trei zile, iar in ziua din mijloc nu are program. Cum l-a primit președintele Ruto?Marți, 14 noiembrie 2023, Klaus Iohannis și-a inceput turneul in patru țari din Africa. El a ajuns prima oara la Nairobi,…

- Ioana a fost ingrijorata pentru ca nu a mai primit o veste din partea familiei, dupa ce s-a declarat intr-un cuplu cu Marius. Așteptarea a luat sfarșit, iar doamna Veronica a intrat in direct la Mireasa, Capriciile Iubirii.