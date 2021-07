Stiri pe aceeasi tema

- Sondaj Avangarde: 62% dintre romani cred ca in Romania, lucrurile merg intr-o directie gresita. Un studiu Avangarde, derulat in perioada 9 iulie – 19 iulie 2021, pe un eșantion de 903 persoane din Romania (populație adulta neinstituționalizata) arata ca 62% dintre respondenți cred ca lucrurile din Romania…

- Lordul muzicii folk romanești, Mircea Vintila, revine in fața melomanilor timișoreni cu un concert special care va avea loc marți 20 iulie, de la ora 20, la Porto Arte. „Am urcat pe scena in 1968 la Casa de Cultura a Studenților din București, Grigore Preoteasa. Intr-o duminica dimineața. Era un cenaclu…

- „Am vazut intr-un comunicat al DNA ca a fost pus sub acuzare seful acelei agentii care ar trebui sa salveze oamenii de pe mare, daca va aduceti aminte cel cu barca care nu a reusit sa iasa din port, cand s-a scufundat acel vapor ucraiean.Noi, in paralel, asta face concidenta, avem chiar acolo un corp…

- Lucrarile de reabilitare a cladirii Colegiului Național Mihai Eminescu ar putea fi sistate, dupa ce Ministerul Dezvoltarii a anunțat Primaria Buzau ca nu mai are fonduri pentru proiectele PNDL pentru tot restul anului. Conducerea Palatului Comunal a reacționat imediat, cu precizarea ca vor fi incercate…

- Peste 80% dintre subiectii unui sondaj INSCOP au fost de parere ca romanii sunt priviti ca fiind "cetateni de mana a doua" in Europa, iar 68,1% au apreciat ca lucrurile in tara noastra se indreapta intr-o directie gresita. Sondajul de opinie "Neincrederea publica: Vest vs. Est, ascensiunea curentului…

- Catalin Gherzan, fost candidat pentru funcția de primar al Piteștiului – este un atent observator al activitații administrației locale nu doar din Pitești, ci din intreg județul. Catalin Gherzan are, in acest sens, cuvinte de apreciere fața de modul in care este administrat orașul Ștefanești in mandatul…

- ”Avem o mare problema cu Directia Urbanism din aceasta institutie. Anuntul pe care-l fac azi este ca am scos la concurs 10 pozitii in aceasta Directie. Zece pozitii de arhitecti si juristi pentru ca lucrurile sa intre in normalitate. E ceva ce am spus si la inceputul mandatului: incurajez oamenii din…

- Valeriu Gheorghita a punctat ca, din punct de vedere al evolutiei pandemiei, lucrurile stau cat se poate de bine si prin vaccinare poate fi consolidata evolutia favorabila.„Cred ca nu trebuie sa vorbim in cifre, este important ca orice persoana care se vaccineaza sa intelegem ca este o persoana protejata,…