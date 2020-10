Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Sandu, fost presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, a fost achitat joi de Tribunalul Bucuresti, intr-un dosar in care este acuzat de DNA ca ar fi primit o mita de 724.000 lei de la reprezentantii unei case de avocatura. Sotia lui Mircea Sandu, Elisabeta Sandu, a fost achitata in acelasi dosar…

- Mircea Sandu, fostul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, si sotia acestuia, Elisabeta Sandu, au fost achitati, joi, in prima instanta de Tribunalul Bucuresti. Potrivit minutei, temeiul de achitate este ca fapta nu exista. Cei doi au fost trimisi in judecata de DNA pentru luare de mita si complicitate…

- Mircea Sandu (67 de ani) a fost achitat intr-o prima instanța, de Tribunalul București, in cazul in care a fost acuzat DNA ca ar fi luat mita de peste 700.000 de lei de la o firma de avocatura. La fel și soția sa, Elisabeta, acuzata de complicitate. In 2017, Mircea Sandu a fost audiat de DNA intr-un…

- Mircea Sandu, fostul președinte al Federației Romane de Fotbal (FRF), și soția acestuia, Elisabeta Sandu, au fost achitați, joi, in prima instanța de Tribunalul București, potrivit Pro TV.Tribunalul Bucuresti l-a achitat pe fostul președinte al FRF, Mircea Sandu, in dosarul in care era acuzat…

- Mircea Sandu, fostul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, si sotia acestuia, Elisabeta Sandu, au fost achitati, astazi, in prima instanta de Curtea de Apel Bucuresti, pe motiv ca fapta nu exista. Cei doi au fost trimisi in judecata de DNA pentru luare de mita si complicitate la luare de mita,…

- Daniel George Tudor, fost vicepresedinte al ASF si presedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, si Doina Tudor, fost senator, au fost achitati definitiv joi de Curtea de Apel Bucuresti pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita, respectiv complicitate la luare de mita, informeaza Agerpres.

- Decesul a survenit miercuri, in jurul orei 17:00. Mircea Pascu avea 85 de ani, suferea de diabet și era internat de 10 zile in spital. Fost membru FIFA, Mircea Pascu a fost vicepreședinte FRF, iar intre 1983 și 1990 a fost președinte. Apoi a fost inlocuit de Mircea Sandu. Mircea Pascu…

- Fostul președinte al Federației Romane de Fotbal, a fost diagnosticat, din nou, cu cancer. Vestea cumplita vine la 11 ani dupa ce Mircea Sandu credea ca a scapat, definitiv, de nemiloasa boala. Nu este vorba despre o recidiva, ci despre o alta afecțiune.