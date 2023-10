Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Rednic a parut mulțumit de rezultatul obținut de UTA la finalul partidei cu Rapid, scor 2-2. A fost primul meci pe care UTA il... The post Mircea Rednic: „Nu au vazut golul de la nocturna…” appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Faza complicata de arbitraj in minutul 42 al partidei de la Oradea dintre UTA și Rapid. La scorul de 1-1, cu puțin timp inainte ca giuleștenii sa puncteze iar prin Funsho și sa treaca in avantaj, aradenii au solicitat validarea unui gol la o faza la care Borza a respins balonul de pe linia porții. Panica…

- Jucatorii Petrolului au pus „tunurile” pe Istvan Kovacs dupa penalty-ul neacordat. Victoria clujenilor a fost marcata insa de o faza controversata, dupa ce Istvan Kovacs nu le-a oferit penalty celor de la Petrolul, la meciul din Gruia. Partida dintre CFR Cluj și Petrolul Ploiești s-a incheiat cu 1-0.…

- Ovidiu Burca a fost la pamant, dupa ce Rapid a invins-o pe Dinamo cu scorul de 4-0. Antrenorul „cainilor” s-a declarat dezamagit de infrangerea suferita in Giulesti, insa a recunoscut ca trupa lui Cristiano Bergodi a fost mai buna la toate capitolele. Rapid s-a impus categoric in duelul cu Dinamo, gratie…

- Rapid credea ca a dat lovitura cu Catalin Cirjan, insa a legat in premiera doua succese la rand in noul sezon din Superliga abia dupa ce mijlocașul ofensiv in varsta de 20 de ani imprumutat de la Arsenal a disparut din echipa # Cristiano Bergodi considera ca postul din spatele atacantului e crucial…

- Mircea Rednic, suparat dupa Universitatea Craiova – UTA Arad 3-0. Aradenii au pierdut la scor de neprezentare partida de pe stadionul Ion Oblemenco. La finalul partidei, Mircea Rednic s-a plans de faptul ca jucatorii sai nu au profitat de ocaziile avute. Universitatea Craiova, fara infrangere in acest…

- Farul Constanta incepe cu Dan Sirbu si Rivaldinho titulari meciul cu echipa Flora Tallinn, programat miercuri seara, pe Stadionul Lillekula din Tallinn, in mansa secunda a turului al treilea preliminar al Europa Conference League la fotbal.Cei doi ii inlocuiesc pe Andrei Borza si Denis Alibec, transferati…

- Dan Șucu a pornit o campanie de transferuri furibunda, dupa ce Rapid a pierdut meciul cu Petrolul de pe teren propriu, din etapa cu numarul cinci din SuperLiga Romaniei. L-a cumparat pe Andrei Borza de la Farul, jucator urmarit și de Gigi Becali, și a facut o oferta pentru Tudor Baluța. Pentru mijlocaș…