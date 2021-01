Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de meciul dintre Viitorul și Hermannstadt, Mircea Rednic (58 de ani), antrenorul dobrogenilor, a anunțat faptul ca Gabi Iancu (26) este aproape de un transfer. Acesta a fost motivul pentru care golgheterul ediției precedente a Ligii 1 a fost lasat pe tușa la meciul de astazi, restant din etapa…

- Meciul FC Viitorul FC Hermannstadt se joaca pe 10 ianuarie, la baza Academiei Hagi, de la Ovidiu. Dupa un ultim antrenament in 2020 efectuat pe 31 decembrie, fotbalistii de la FC Viitorul s au reunit in a doua zi a noului an, continuand astfel pregatirea la baza sportiva a Academiei "Gheorghe Hagildquo;.In…

- Dupa victoria echipei sale, 3-1 cu Alanyaspor, Marius Șumudica și-a felicitat elevii și a vorbit despre viitorul sau la Gaziantep. Antrenorul roman, care mai are contract doar pana in vara lui 2021, le-a transmis fanilor ca nu-și dorește sa plece de la Gaziantep, dar spune ca nu a primit nicio oferta…

- Formația condusa de pe banca de antrenorul roman, Marius Șumudica, a izbutit o noua victorie de senzație in campionatul din Turcia, dupa succesul de acasa contra celor de la Fenerbahce, scor 3-1.Grație acestui rezultat, Gaziantep a ajuns la 13 meciuri fara infrangere in toate competițiile, ultimul eșec…

- Formația condusa de pe banca de antrenorul roman, Marius Șumudica, a izbutit o noua victorie de senzație in campionatul din Turcia, dupa succesul de acasa contra celor de la Fenerbahce, scor 3-1.Grație acestui rezultat, Gaziantep a ajuns la 13 meciuri fara infrangere in toate competițiile, ultimul eșec…

- ​Mijlocasul român Alexandru Maxim a marcat un gol pentru Gaziantep FK, echipa care s-a calificat în optimile de finala ale Cupei Turciei la fotbal, miercuri, dupa victoria cu 3-2, pe teren propriu, cu Kocaelispor.Maxim, introdus de antrenorul Marius Sumudica în min. 46, a marcat…

- Mircea Rednic l a inlocuit pe Ruben de la Barrera pe banca tehnica a FC Viitorul. Dupa ce a incheiat colaborarea cu staff ul tehnic condus de managerul spaniol Ruben de la Barrera, FC Viitorul s a inteles cu Mircea Rednic penru postul de antrenor al formatiei de pe litoral. "Puriul" a semnat un contract…