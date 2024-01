Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (65 de ani) a anunțat deja echipa pentru meciul cu UTA, cu 4 zile inainte ca FCSB sa-i infrunte pe aradeni. Convocat la Comisia de Disciplina și Etica din cadrul FRF pentru declarațiile pe care le-a facut ulterior meciului de Cupa cu FCU Craiova, scor 0-2, anume ca „i-am zis echipa lui Mititelu…

- Echipa poloneza de fotbal Legia Varsovia nu va fi insotita de suporteri la urmatoarele cinci meciuri europene pe care le va disputa in deplasare, a anuntat miercuri UEFA, dupa incidentele care au avut loc inaintea meciului cu formatia engleza Aston Villa, luna trecuta, in Europa Conference League, informeaza…

- Fotbalistul Valentin Mihaila a fost suspendat doar pentru un meci de Comisia de Etica si Disciplina UEFA pentru cartonasul rosu primit in partida cu Israel si va putea evolua inca din prima partida a echipei nationale a Romaniei la EURO 2024, informeaza FRF. „Comisia de Etica si Disciplina UEFA a anuntat…

- Gigi Becali (65 de ani), patronul FCSB, a afirmat astazi ca la meciul de Cupa cu FCU Craiova, 0-2, „am zis ca o sa fac o echipa ca sa poata sa ma bata și Mititelu o data” # Departamentul de Integritate din cadrul FRF ar putea sa se sesizeze in urma autodenunțului, deschiderea unei anchete fiind la latitudinea…

- Clubul de fotbal FC U Craiova 1948 a fost sancționat cu o amenda de 20.000 de lei de catre Comisia de Disciplina a FRF, in urma incalcarii dispozițiilor regulamentare in organizarea meciului cu UTA, din etapa a 14-a a Superligii. “FC U 1948 Craiova – vs. AFC UTA Arad – Incidente – In temeiul art.83.7…

- Valentin Crețu (34 de ani), fundașul dreapta al celor de la FCSB, a fost suspendat doua etape de Comisia de Disciplina a FRF, dupa ce a primit cartonaș roșu direct in meciul cu FCU Craiova, scor 2-1 pentru bucureșteni, in urma faultului dur comis asupra lui Yassine Bahassa (31 de ani), extrema stanga…

- Alexandru Chipciu, capitanul lui U Cluj, a fost sacționat cu 5.000 de lei de Comisia de Disciplina și Etica a Federației Romane de Fotbal, dupa ce a fost acuzat de declarații calomnioase și defaimatoare de catre CSA Steaua. ...