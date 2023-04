Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Rednic (61 de ani) este noul antrenorul al formației UTA, aflata pe locul 8 in play-out, cu 18 puncte. "Puriul" l-a inlocuit pe Laszlo Balint (44 de ani) și are ca obiectiv salvarea textiliștilor de la retrogradare. In acest moment, pentru Mircea Rednic se prefigureaza un posibil baraj incendiar…

- Fotbalul romanesc imbraca din nou haine de doliu! Fostul portar Victor Nunweiller a murit miercuri, 19 aprilie, la varsta de 81 de ani. Numele lui este legat de istoria echipei Dinamo. In familia lui au fost șapte frați, iar cinci dintre ei au jucat fotbal. Dupa un meci cu Rapid, doi dintre frații Nunweiller…

- Fotbalul romanesc este zguduit de o veste teribila. Partida CS Mioveni – Dinamo, disputata pe 15 aprilie 2022, se afla sub ancheta, dupa ce s-au pariat sume mari pe acordarea unui cartonaș galben pana in minutul 25, ceea ce s-a și intamplat. Steliano Filip a fost cel care a fost avertizat dupa ce a…

- Meciul Steaua – Dinamo, contand pentru etapa a patra a play-off-ului Ligii 2 Casa Pariurilor, se va disputa in data de 18 aprilie, dupa ce initial era programat la 17 aprilie. "Este oficial! Steaua-Dinamo se joaca pe 18 aprilie! Programat initial pe 17 aprilie, de la ora 18:00, marele derby Steaua Bucuresti-Dinamo…

- Mircea Rednic, liber de contract din decembrie 2021, a vorbit din nou despre subiectul Dinamo, antrenorul de 60 de ani a lansat acuze și ironii. Mircea Rednic ramane la statutul de microbist. Nu și-a mai gasit angajament dupa ce s-a desparțit de Dinamo la finalul lui decembrie 2021. „Puriul” a transmis…