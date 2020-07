Stiri pe aceeasi tema

- Protest cu tractoare in Marea Britanie. Vehiculele au ajuns pana in centrul Londrei, in fața Parlamentului britanic acolo unde si-au dat intalnire mai mulți agricultori, nemultumiti de faptul ca autoritațile vor sa reduca standardele de calitate pentru importurile de produse

- Vremea, dar si nevoia de eficienta imping tot mai multe ferme spre achizitia de tractoare de mare putere, capabile de a lucra terenul indiferent de umiditatea solului, așa ca piata de tractoare si combine agricole ajunge de circa 2.600-2700 de unitati noi, cu 100 mai mult anual, conform ZF.Anul…

- De pilda, prețuri mai mici pentru același tip de produse. Romania a avut si anul trecut cele mai mici preturi la alimente si bauturi non-alcoolice din Uniunea Europeana, releva statistica. Dar, care este diferența de prețuri la diferite categorii de produse, in statele comunitare? Buzunarele noastre…

- Singurul producator roman de tractoare articulate forestiere (TAF), IRUM Reghin, a intrat in colaborare cu cel mai mare producator mondial in domeniu, compania finlandeza PONSSE, astfel incat va fi acoperita intreaga gama de utilaje solicitata pe piata romaneasca, sustine directorul general al companiei,…

- Singurul producator roman de tractoare articulate forestiere (TAF), IRUM Reghin, a intrat in colaborare cu cel mai mare producator mondial in domeniu, compania finlandeza PONSSE, astfel incat va fi acoperita intreaga gama de utilaje solicitata pe piata romaneasca, sustine directorul general al companiei,…

- La aproape doua decenii de la disparitia industriei din Romania, IRUM Reghin lanseaza trei tractoare de conceptie romaneasca, pentru fermele de familie Producatorul de tractoare IRUM Reghin a lansat pe piata a trei noi tractoare de conceptie romaneasca, destinate fermelor de familie, realizate in perioada…

- Asociația GAL Valea Somesului anunta lansarea in perioada 12.06.2020 -20.07.2020 a primei sesiuni de cereri de proiecte din anul 2020 pentru M4 / 3A – Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare Data lansarii apelului de selecție: 12.06.2020 Masura M4/3A – Scheme de calitate pentru produse…

- Anunțul a fost facut luni, 18 mai, de reprezentanții Ambasadei Israelului in Romania. ”Noul guvern israelian a fost investit ieri. Benjamin Gantz, prim-ministrul supleant și ministrul apararii din Israel are origini romanești. Tatal lui, Nahum, nascut la Sovata, Romania, a emigrat in Israel unde a pus…