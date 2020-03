Stiri pe aceeasi tema

- Echipat corespunzator, cu manuși și masca de protecție, Florin Salam a vorbit deschis despre aceasta pandemie de coronavirus. Chiar daca a fost pus in situația nefericita de a sta izolat in casa, ”Regele” s-a bucurat pe deplin de fiecare clipa pe care a petrecut-o in sanul familiei. Citeste…

- "Este cel mai grav lucru care ni se putea intampla. Sunt infectați cei care ar trebui sa ne salveze pe noi!", a avertizat politicianul, menționan ca lipsa echipamentelor de protecție a dus la aceasta situație.Potrivit social-democratului, o comanda unica pe toate spitalele conduse de Raed Arafat ar…

- Situație limita in vama Nadlac 2 pe sensul de intrare in țara – pasagerii din peste 20 de autocare așteapta de ore bune aprobarea sa intre in țara. Incepand cu ora 3, din Ungaria au intrat, rand pe rand, autocare pline cu romani care se intorc, conform propriilor declarații, din Germania sau Spania.…

- Fiul lui Florin Salam, Dani, care se apropie usor de varsta majoratului, si-a luat prin surprindere urmaritorii de pe Instagram. Tanarul a fost etichetat intr-o imagine, care a fost postata de iubita lui, unde apare un test de sarcina. Dani Stoian a atasat pe fotografie cateva emoticoane cu…

- Liderul conservatorilor din judet, Ilie Petrescu, este convins ca nu Victor Ponta va fi viitorul presedinte al Partidului Social Democrat. Petrescu afirma ca Radu Mazare va lua mai multe voturi la Congresul PSD daca se va hotari sa candideze. Presedi...

- Mircea Nebunu a reactionat dupa ce Denis Petcu a dezvaluit pe rețelele de socializare ca cei mai mulți maneliști tremura de frica interlopilor. Mai mult, artistii ar fi obligați sa returneze o parte din banii primiți pe dedicații. Florin Salam a dat cartile pe fata. Cu ce interlop celebru…

- Denis Petcu a dezvaluit pe rețelele de socializare ca cei mai mulți maneliști tremura de frica interlopilor. Mai mult, aceștia ar fi obligați sa returneze o parte din banii primiți pe dedicații. Mircea Nebunu, unul dintre liderii Clanului Sportivilor, a reacționat cu privire la aceste acuzații.Intr-un…

- Rafael Nadal, liderul mondial al tenisului masculin, a dus Spania in finala ATP Cup, invingandu-l in al doilea meci de simplu al semifinalei cu Australia pe Alex de Minaur (N.18) in trei seturi, 4-6, 7-5, 6-1, sambata la Sydney, informeaza EFE si AFP. Nadal a avut o misiune grea impotriva lui De Minaur,…