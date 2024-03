Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Dinamo a postat astazi un comunicat destinat suporterilor, dupa incidentele de la meciul cu Hermannstadt, din etapa #28 din Superliga, incheiat cu victoria „cainilor”, scor 1-0. Mai multe evenimente neplacute au avut loc in tribunele stadionului „Arcul de Triumf”. ...

- Dinamo a obținut o victorie importanta in cursa pentru salvarea de la retrogradare, 1-0 cu Hermannstadt. La finalul meciului de pe „Arcul de Triumf”, Ionuț Badea și Ilie Dumitrescu au laudat jocul prestat de formația antrenata de Zeljko Kopic și au evidențiat organizarea defensiva aratata de „caini”.…

- Ultimul transfer al lui Dinamo, fundașul Edgar Ie, 29 de ani, a ajuns in noaptea de sambata spre duminica in Capitala, va parafa actele și apoi va incepe antrenamentele sub comanda lui Zeljko Kopic. In schimb, „cainii” il platesc degeaba pe Quentin Bena, 25 de ani, care doar se pregatește cu echipa.…

- Dinamo joaca meciul contra Oțelului, programat duminica seara, de la 20:00, cu casa inchisa. Ar putea debuta atacantul nou-sosit, Astrit Selmani. Victoria de la Ovidiu, cu Farul (0-2), a readus speranța in randurile suporterilor lui Dinamo. Fanii ultimei clasate s-au mobilizat exemplar pentru confruntarea…

- Florin Prunea, fost jucator și conducator la Dinamo, a analizat prestația trupei lui Zeljko Kopic in victoria cu Farul, 2-0. Fostul portar a laudat modul in care formația alb-roșie a jucat pe terenul campioanei și e de parere ca vizita lui Mircea Lucescu in cantonament a fost decisiva. Concluziile lui…

- Ioan Ovidiu Sabau, antrenorul lui U Cluj, a declarat la finalul meciului caștigat in fața lui Dinamo ca spera ca adversara sa din aceasta seara sa-și revina și sa se salveze de la retrogradare. U Cluj a caștigat cu Dinamo pe „Arcul de Triumf”, 1-0, gol Dan Nistor, și urca pe locul 5 in Superliga, cu…

- Dinamo va da piept cu U Cluj, luni, de la ora 20:45, pe Arcul de Triumf. Noul antrenor al celor de la Dinamo, Zelkjo Kopic (46 de ani), a explicat ca va face o analiza a lotului și va stabili strategia de transferuri dupa duelul cu formația lui Ioan Ovidiu Sabau. De asemenea, antrenorul croat a explicat…