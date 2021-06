Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu e bucuros de performanța lui Marco Rossi, fostul sau fotbalist, un 1-1 cu Franța atat de important pentru Ungaria. A acceptat imediat un scurt dialog despre selecționerul maghiarilor. - Domnule Lucescu, vi-l amintiți pe jucatorul Marco Rossi? - Cum sa nu? L-am avut doi ani la Brescia.…

- Desi se zvonea ca va fi inlocuit, Mircea Lucescu va continua pe banca lui Dinamo Kiev. Antrenorul roman si presedintele clubului ucrainean, Igor Surkis, au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului pana in vara anului 2023. „Mircea Lucescu nu este doar un antrenor castigator, este un specialist…

- Antrenorul Mircea Lucescu iși prelungește contractul cu echipa de fotbal Dinamo Kiev pana in vara anului 2023. Acesta a semnat, in 2020, un contract pentru 2 ani, cu optiunea de prelungire pentru inca un...

- Dupa ce a cucerit campionatul in Ucraina alaturi de Dinamo Kiev, Mircea Lucescu (75 de ani) a ajuns la 36 de trofee cucerite in cariera. „Il Luce” crede ca in cele din urma va fi depașit la numarul de distincții de Pep Guardiola (50), tehnicianul lui Manchester City. Interviul integral cu Mircea Lucescu…

- Antrenorul roman Mircea Lucescu este apreciat pentru performantele obtinute cu echipele din fotbalul ucrainean, AFP dedicandu-i un material intitulat: ''Mircea Lucescu, facatorul de minuni din Ucraina''. In cazul unei victorii acasa impotriva celor de la FC Inhulets Petrove, duminica, pe teren propriu,…

- Mircea Lucescu, antrenorul lui Dinamo Kiev, cere masuri aspre contra celor 12 cluburi „fondatoare”: „Sa nu le mai permita sa faca transferuri din țarile care nu intra in aceasta Super Liga. Sa vedem atunci ce fac!” Mircea Lucescu protesteaza impotriva Super Ligii Europei. „Vor distruge fotbalul. Ceea…

- Dinamo Kiev, formația antrenata de Mircea Lucescu (75 de ani), a caștigat derby-ul cu Șahtior, scor 1-0. Mai are nevoie de 3 puncte in ultimele 4 runde, pentru a deveni matematic campioana in Ucraina. Cronica meciului Șahtior - Dinamo Kiev Mircea Lucescu a depașit așteptarile fanilor, nu al ultrașilor,…

- Antrenorul roman Mircea Lucescu este tot mai aproape sa castige campionatul Ucrainei cu Dinamo Kiev, care a invins-o sambata cu 1-0 in deplasare pe marea rivala Sahtior Donetk intr-un meci din etapa a 22-a. Sursa foto: FC Dynamo Kyiv/Facebook Victoria a fost adusa de penalty-ul transformat de…