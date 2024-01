Stiri pe aceeasi tema

- Rapid și FCU Craiova au oferit un nou meci de poveste, dupa regalul cu opt goluri din tur. Giuleștenii au revenit formidabil de la 1-3 și au obținut o victorie uluitoare la prima apariție oficiala din 2024, scor 4-3. Cristiano Bergodi (59 de ani) a oferit prima reacție dupa „thriler-ul” Rapid - FCU…

- Rapid - FCU Craiova 4-3. Horațiu Moldovan a jucat ultimul meci in Giulești, apoi a vorbit despre transferul la Atletico Madrid. Atletico a trimis notificare la Rapid ca platește clauza de 800.000 de euro, iar transferul e in linie dreapta. Portarul s-a ințeles deja cu spaniolii pentru un contract pe…

- Horațiu Moldovan (25 de ani) s-a ințeles cu Atletico Madrid. Marius Lacatuș (59 de ani) crede ca portarul va primi șanse din partea antrenorului Diego Simeone. Dupa transferul lui Radu Dragușin la Tottenham, fotbalul romanesc va mai avea parte de un transfer spectaculos in aceasta iarna. Horațiu Moldovan…

- Dan Șucu, patronul Rapidului, și-a pus mainile in cap, dupa golul marcat de Dragoș Albu (22 de ani) in poarta lui Horațiu Moldovan (25 de ani). In minutul 25 al meciului Rapid - FCU Craiova, Dragoș Albu a prins un șut formidabil din afara careului, cu care a reușit sa il invinga pe Horațiu Moldovan.…

- Ovidiu Herea, fostul atacant al Rapidului, a comentat transferul lui Horațiu Moldovan la Atletico Madrid. Herea considera ca salariul primit de portar, de 800.000 de euro in primul an, e unul mic. Remunerația lui Horațiu va crește in fiecare sezon la Atletico. El va semna pe 4 ani și jumatate cu echipa…

- Horațiu Moldovan (25 de ani), portarul Rapidului, s-a ințeles cu Atletico Madrid și va pleca in Spania sambata, 20 ianuarie, pentru a face vizita medicala la trupa lui Diego Simeone. Aracadie Zaporojanu, impresarul internaționalului roman, a anunțat ca Horațiu va juca impotriva lui FCU Craiova, azi…

- Horațiu Moldovan (25 de ani) va caștiga in primul sezon la Atletico Madrid 800.000 de euro net, același salariu fiind primit de Denis Alibec in Qatar, de Denis Draguș și Alexandru Cicaldau in Turcia. Cel mai bine platit dintre „tricolorii” care evolueaza „afara” este Radu Dragușin, cu 3 milioane de…

- Daniel Niculae, președintele Rapidului, a vorbit despre situația lui Horațiu Moldovan, portar care s-ar putea desparți de giuleșteni iarna aceasta. Prestațiile bune din poarta naționalei și a Rapidului au atras tot mai mult interes pentru Moldovan. Internaționalul roman ar putea pleca din Giulești chiar…