- Cartea intitulata “Alfabetul” a fost promisa celor mici inca de anul trecut și este a doua carte a autoarei, prima fiind lansata in toamna anului 2022. ( detalii despre lansarea primei carți gasiți AICI ) In paginile carții sunt așternute frumoase poezii despre literele alfabetului, iar alaturi de ele…

- Avem nevoie, in continuare, de donatori cu grupa O negativ. Va așteptam la donare și va mulțumim! , au transmis, joi, reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguina din Alba Iulia. Program:Vineri, 22.12.2023: 7.30-12.00 Program special de sarbatori: 23.12.-26.12.202-INCHIS 30.12.2023-02.01.2024: INCHIS…

- Cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei “Minutul de Cultura” va aduce in atenție o expoziție cu titlul „Zona Careiului și Marea Unire din 1918”. Daca treceți prin fața Teatrului, va invitam sa petreceți un minut vizionand imaginile expuse. Proiect realizat de catre Direcția de Cultura Carei. Dupa schimbarea…

- “Inadmisibil! Cand vine vorba de bani europeni, de banii nostri, de-ai oricui, n-am decat consternarea ca-s aruncați intr-o balta de dispreț! Nu va voi uita niciodata. Mi-ați adus Austria in suflet, a doua oara! La 3 grade și ploaie cu galeata. Sper, odata cu asfaltul, sa va crape și obrazul! Mi-asum…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit, joi seara, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit in localitatea Galda de Jos, la un autoturism. Forțe alocate: 1 ASAS. Din fericire nu au fost victim și nici pericol de propagare la alte bunuri, a transmis, ISU Alba. Post-ul Incendiu…

- La data de 14 noiembrie 2023, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, au depistat un barbat de 48 de ani, din Alba Iulia, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis la data de 14 noiembrie 2023, de Tribunalul Timiș. Barbatul a fost condamnat la executarea unei…

- Avem MARE NEVOIE de donatori cu grupa AB pozitiv. Va așteptam la donare!, au transmis, joi, reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguina din Alba Iulia. Program: Luni-Vineri: 7.30 -13.00 Telefon: 0258834050 Post-ul Este MARE NEVOIE de donatori cu grupa AB pozitiv, la Centrul de Transfuzie Sanguina…

- ASCOR Alba Iulia organizeaza in data de 9 noiembrie 2023 o acțiune de donare de sange, intitulata „Uniți pentru viața”, pentru a veni in sprijinul celor aflați in suferința. In acest fel, filiala Alba Iulia se alatura acestei campanii naționale – inițiate de Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Romani…