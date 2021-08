Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Hava: „Am ales sa fiu langa voi, in comunitațile voastre, nu din fuga mașinii, nu doar vocea de la capatul firului unui telefon fara fir” Europarlamentarul Mircea Hava și-a exprimat, inainte de alegerile interne ale PNL Alba de maine, punctul de vedere asupra parcursului pe care partidul il va…

- Mircea Hava le-a adresat primarilor liberali din județ un mesaj, in perspectiva alegerilor interne din partid, care au loc vineri. Acesta il are drept contracandidat pe președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel. Este prima confruntare deschisa dintre cei doi. Fiecare dintre ei se afla intr-o…

- Noi, generația de tineri din prezent suntem altfel. Suntem generația altfel. Suntem radicali. Suntem neiertatori. Suntem raționali. Suntem visatori. Suntem adulți și copii in același timp. Sunt prea multe lucrurile pe care am dori sa le imbunatațim sau chiar sa le schimbam. Doar cu implicare și in numar…

- Din familie pornește totul și la familia ta te-ntorci intotdeauna! Am vazut in spațiul public tot felul de presupuneri ale unora care au facut politica doar cu televizorul in fața, dar care-ncearca sa sugereze ca, la Alba Iulia, in Cealalta Capitala, PNL ar putea ajunge intr-o zona de balacareala.…

- La sesiunea IULIE 2021, 250 de elevi din județul Alba au obținut note de 10 la examenul de Bacalaureat, iar nu maim puțin de 77 dintre aceștia sunt absolvenți ai Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan”, din Alba Iulia. Va prezentam mai jos topul liceelor din județul Alba, in funcție de numarul…

- Relația noastra, ca organizație politica județeana, cu „centrul”, a avut intotdeauna un trecut solid și va avea un viitor pe masura, indiferent de cine și-a facut, mai bine sau mai rau, treaba ca președinte al PNL, de la București. In Alba, sunt puțini cei care s-au visat sarind pe „trambulina meritelor”…

- Pana la data de 17 mai 2021, in județ s-au inregistrat 21109 de persoane confirmate pozitiv, 19992 de persoane vindecate și 664 de decese. Duminica, in Alba au fost prelucrate 303 probe, la SJU. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 210778. In ultimele 24 de ore au fost…

- Pana la data de 12 mai 2021, in județ s-au inregistrat 20995 de persoane confirmate, 19863 de persoane vindecate si 648 decese. Marti, in Alba au fost prelucrate 709 probe (330 la DSP si 379 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 208555. In ultimele 24 de ore au…