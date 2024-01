Mircea Geoană susține NATO condamnă ferm escaladarea atacurilor aeriene ruse asupra Ucrainei Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, condamna escaladarea atacurilor aeriene ruse asupra Ucrainei, precum si utilizarea de catre Rusia a rachetelor balistice provenite din Coreea de Nord si a dronelor din Iran. Geoana s-a referit si la intarirea capacitatii de aparare a tarilor aliante si la ajutorul oferit Ucrainei. ”Alaturi de Secretarul General Jens Stoltenberg am reunit astazi Consiliul NATO-Ucraina, ca urmare a valurilor de atacuri aeriene rusesti impotriva civililor si infrastructurii ucrainene. NATO condamna ferm escaladarea atacurilor aeriene ruse asupra Ucrainei, precum… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

