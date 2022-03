Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de lupta al NATO din Romania condus de Franta a trecut de faza initiala de capabilitate operationala si anticipam ca intr-un orizont scurt de timp sa avem un grup pe deplin functional, a declarat miercuri seara secretarul general adjunct al Aliantei Nord-Atlantice, Mircea Geoana. Fii…

- NATO urmareste sa isi consolideze prezenta in tarile de est ale aliantei militare in urma invadarii Ucrainei, tara care se invecineaza cu Slovacia, Ungaria, Romania si Polonia.Noul grup de lupta va include trupe din tarile mentionate si din Bulgaria, a spus Cernochova.Cehii vor trimite personal pentru…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, a reiterat ca Romania sprijina puternic adaptarea posturii Alianței Nord-Atlantice prin desfașurarea Grupurilor de Lupta aliate in Centrul și Estul Europei, inclusiv in țara noastra. „Romania sprijina puternic adaptarea posturii Alianței Nord-Atlantice prin…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca va gazdui joi o runda de consultari (in format hibrid) a miniștrilor afacerilor externe ai statelor din Formatul București 9 (B9) cu ministrul francez pentru Europa și afaceri externe, Jean-Yves Le Drian, aflat in vizita la București. Din Formatul B9 fac parte…

- Statele Unite si cativa aliati ai lor in NATO discuta despre o desfasurare a aproximativ cate 1.000 de militari in trei state membre NATO din Europa de Est – Romania, Bulgaria si Ungaria, inaintea unei eventuale invazii a Ucrainei de catre Rusia. Aceasta , in semn de sustinere impotriva unei Moscove…

- In contextul atitudinii tot mai belicoase a Moscovei in zona Marii Negre, adjunctul Secretarului General al Aliantei Nord-Atlantice, Mircea Geoana, da ca aproape sigura o crestere a prezentei militare aliate din Romania, care va avea ca model structurile de lupta existente in Polonia si in zona Baltica.…

- Via Carpatia cuprinde retele de infrastructura rutiera din sapte state: pleaca din Lituania ajunge in Polonia, trece prin Slovacia, Ungaria, Romania, Bulgaria si Grecia. Via Carpatia este un plan transnational de constructie de autostrazi. La el au aderat Lituania, Polonia, Slovacia si Ungaria in 2006.…