Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin pare sa puna la punct o „operațiune decisiva” in Ucraina. Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) a compilat o lista de acțiuni recente care converg in aceasta direcție. Rusia a anunțat marți ca va pune in aplicare „schimbari semnificative” in armata sa pana in 2026, inclusiv in ceea…

- Suntem in ziua cu numarul 325 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA) a declarat ca va avea in curand o prezența permanenta la toate cele cinci instalații nucleare ale Ucrainei pentru a ajuta la prevenirea unui accident nuclear in timpul…

- „Corectitudinea morala si istorica” este de partea Rusiei, a declarat sambata presedintele rus Vladimir Putin, in mesajul de Anul Nou, in plin razboi in Ucraina si in plina criza cu Occidentul, relateaza AFP si Reuters. Potrivit lui Putin, anul 2022 a fost bogat „in evenimente cu adevarat decisive si…

- Planurile ca președintele american Joe Biden sa il primeasca miercuri la Casa Alba pe Volodimir Zelenski, sunt in desfașurare, relateaza CNN, care transmite ca detaliile vizitei nu au fost stabilite și nici comunicate din cauza preocuparilor de securitate. Casa Alba a refuzat sa comenteze cu privire…

- Suntem in ziua cu numarul 269 a razboiului Porinit de Vladimir Putin in Ucraina. Atacurile cu rachete rusești au afectat aproape jumatate din sistemul energetic al Ucrainei, a declarat guvernul de la Kiev, in timp ce autoritațile au avertizat ca capitala s-ar putea confrunta cu o „inchidere completa”…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anunțat joi ca i-a transmis un protest ambasadoarei britanice Deborah Bronnert, dupa ce a convocat-o in legatura cu acuzația Moscovei potrivit careia specialiștii britanici au fost implicați in atacul ucrainean cu drone asupra Flotei ruse de la Marea Neagra efectuat…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat vineri incheierea mobilizarii partiale decretate pe 21 septembrie de presedintele Vladimir Putin pentru consolidarea armatei ruse in campania militara impotriva Ucrainei, relateaza agentiile AFP si EFE. Dintre cei 300.000 de rezervisti convocati, aproximativ 82.000…

- Potrivit sursei citate, Serghei Șoigu a incercat probabil sa incetineasca sau sa suspende ajutorul militar occidental acordat Ucrainei și, eventual, sa slabeasca alianța NATO prin convorbirile alarmiste pe care le-a avut duminica cu mai mulți miniștri ai apararii din țari membre ale Alianței Nord-Atlantice.Mai…