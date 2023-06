Stiri pe aceeasi tema

- Max Toader traiește o frumoasa poveste de dragoste cu iubita lui, astfel ca toata lumea se intreaba cand ii vor vedea pe cei in fața altarului. Ei bine, acest lucru nu se va intampla prea curand, deoarece fiul lui Marcel Toader nu are planuri de nunta. Acesta a fost transparent și a vorbit deschis despre…

- Anca Țurcașiu susține ca vrea sa participe la America Express. Indragita actrița iși dorește sa iși depașeasca limitele, fapt pe care l-a demonstrat de mai multe ori. Iata ce a marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Raluca și Ion Șaulescu au fost invitați in platoul emisiunii Xtra Night Show, unde au vorbit despre relația lor. Se pare ca foștii concurenți se ințeleg de minune și sunt mai fericiți ca niciodata. Cei doi sunt impreuna de doi ani și o la distanța de șase luni, s-au casatorit in marea finala.

- Carmen Bruma nu se casatorește cu Mircea Badea. Intr-un interviu pentru Unica, vedeta a explicat ca nu iși dorește sa iși oficializeze relația de peste 20 de ani cu prezentatorul, alaturi de care are și un baiețel. In urma cu mulți ani de zile, Carmen Bruma și Adina Halas au fost asistentele lui Mircea…

- De cateva luni, Larisa Iordache este impreuna cu Cristian Chirița. Relația lor nu a fost lipsita de controverse, mai ales ca fost gimnasta a fost acuzata ca i-ar fi furat iubitul unei alte sportive. Larisa Iordache spune ca nici nu s-a pus probleme de un triunghi amoros și ca iși dorește, la un moment…

- Alexandra Stan a dat detalii despre viața sa amoroasa și a explicat de ce nu iși mai dorește o relație serioasa pana la 35 de ani. Cantareața nu vrea un barbat cu bani, ci unul care sa fie sincer. Alexandra Stan a trecut printr-un divorț fulgerator, insa și-a revenit rapid dupa desparțire. Artista s-a…

- In momentul de fața, in Basarabia are loc o lupta pe viața și pe moarte pentru diminuarea influenței și pentru lichidarea pericolului unei Rusii extrem de belicoase care acționeaza, inclusiv prin coloana sa a V-a, forțele interne pro-rusești, extreme de bine organizate. Este greu de realizat cum o minoritate…

- Andreea Raicu, in varta de 45 de ani, a reușit in ultimii ani sa iși schimbe stilul de viața, iar acest ucru a ajuntat-o enorm. Intr-un interviu pentru Xtra Night Show, Andreea Raicu a vorbit despre cum s-a schimbat viața ei in ultimii 20 de ani, dar și despre o relație sentimentala. „S-a schimbat,…