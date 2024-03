BASCHET Sighetu Marmației, gazda turneului 4 la Under 13

În zilele de 9 și 10 martie, la Sighetu Marmației se va desfășura al patrulea turneu de baschet rezervat categoriei Under 13, faza III, Grupa VII, din cadrul campionatului național.