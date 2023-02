Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile, capturi din transmisiunea live a discursului fluviu susținut de Vladimir Putin, au fost adunate din postari pe Twitter. Intr-unul dintre cadre se pare ca pana la Dmitri Medvedev, fost premier și președinte al Federației Ruse, pare sa fi ațipit sau sa-și odihneasca ochii.

- Dupa 30 de ani traiți la Paris, Marius Sminchișe revine in Romania pentru un al treilea proiect fotografic legat de Argeș: „Ruga spre lumina”, ce va avea versnisajul la Memorialul Inchisoarea Pitești joi, 16 februarie, de la ora 15:30. Citeste și https://jurnaluldearges.ro/expozitie-lidia-zadeh-petrescu-la-muzeul-golesti-239035/…

- ICR New York continua demersul de explorare a istoriei evreilor romani inainte și dupa Holocaust, printr-un eveniment referitor la destinul comunitații evreiești din Suceava, deportata in Transnistria in timpul celui de Al Doilea Razboi Mondial, realizat

- N.D. Administrația Prezidențiala a pastrat tradiția ca, de Ziua Culturii Naționale, sa ofere distincții unor instituții și personalitați care s-au remarcat de-a lungul timpului in domeniul culturii. Astfel, potrivit unui comunicat, dat publicitații cu doua zile inainte de a fi celebrata ziua de 15 ianuarie,…

- Unul dintre cele mai interesante evenimente culturale ale sfarșitului de an 2022, in orașul Bacau, a fost expoziția de fotografie și eseu ”Castele și Palate”, deschisa la Muzeul de Arta Contemporana ”George Apostu”. Autorul fotografiilor este artistul vizual Ovidiu Ungureanu, care a realizat cu aceasta…

- Președintele Consiliului Județean Constanța, liberalul Mihai Lupu, a fost alaturi de IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, intr-un pelerinaj la Ierusalim, conform informațiilor transmise de arhiepiscopie pe Facebook. Lupu, Teodosie și un grup de pelerini intre care și cantareața de muzica populara…

- Muzeul Național al Banatului, face, la final de an, o propunere extrem de interesanta vizitatorilor. Expoziția „Memoria obiectelor și cultura urbana din vestul Romaniei” ofera o incursiune in cultura urbana din vestul țarii, din secolele XVIII-XX, iar vizitarea poate avea loc intre zilele de 21 decembrie…

- Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernauțeanu a participat in perioada 27-29 noiembrie curent, la Conferința internaționala a șefilor de poliție. Paralel conferinței a fost organizata și cea de-a 7-a Expoziție in domeniul cibernetic, organizata in orașul Tel Aviv din Statul Israel. La…