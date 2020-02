Stiri pe aceeasi tema

- Pactul O ROMANIE VERDE ȘI CURATA prinde viața. Proiectul a fost lansat oficial la București in prezența lui Mircea Diaconu, Ilan Laufer și Alexandru Coita, cu participarea voluntarilor din regiune, urmand a fi multiplicat la nivelul intregii țari, anunta Laufer pe pagina sa de Facebook.Inițiatorii…

- TURUL ROMANIEI 10 IN 10: in a doua etapa autocarul Platformei Social Liberale a oprit in Focșani, Galați, Vaslui, Bacau și Roman. De la ora 17, LIVE de la Iași! Incepand de vineri, 24 ianuarie, Turul Romaniei 10 in 10 a intrat in cea de-a doua etapa. In aceste zile, autocarul PSL strabate…

- Lansarea Proiectului ”O ROMANIE VERDE ȘI CURATA” inițiata de actorul Mircea Diaconu alaturi de Ilan Laufer și Alexandru Coita, lideri ai Platformei Social Liberale a trezit o reacție extrem de dura din partea Partidului Ecologist Roman. Prin vocea președintelui lor, ecologiștii susțin ca e o rușine…

- Liderii Platformei Social Liberale, Ilan Laufer si Alex Coita, ii mulțumesc lui Mircea Diaconu pentru increderea oferita pentru organizarea și centralizarea proiectului O ROMANIE VERDE ȘI CURATA.„Ii mulțumim lui Mircea Diaconu pentru ca ne-a oferit increderea de a asigura organizarea și centralizarea…

- Prima etapa a Turului Romaniei 10 in 10 se apropie de sfarșit. In penultima zi petrecuta in Transilvania, echipa Platformei Social Liberale a ajuns la Alba Iulia, pamant sacru al unitații Romaniei. Prezenți in Sala Marii Uniri, liderii Ilan Laufer și Alexandru Coita au ținut un moment de reculegere…

- Platforma Social-Liberala, partid inființat de fostul ministru PSD pentru IMM-uri, Ilan Laufer, impreuna cu analistul politic Alexandru Coita, a racolat primul parlamentar: deputatul Sorin Bota s-a alaturat formațiunii. Bota, fost PSD-ist, a fost in ultimele luni de zile in relații reci cu social-democrații,…

- Fostul ministru al Mediului de Afaceri, Ilan Laufer, a lansat, joi, la Cluj-Napoca, proiectul politic Platforma Social Liberala. Potrivit acestuia, obiectivul partidului, aflat in procedura de inființare, este intrarea in Parlament in 2020.Ilan Laufer a declarat, joi, la lansarea Platformei…

- Fostii consilieri onorifici ai Vioricai Dancila de pe vremea cand era premier, Ilan Laufer si Alexandru Coita, anunta ca lanseaza un proiect politic nou, menit sa ”reaprinda flacara sperantei in Romania”.