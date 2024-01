Mircea Coșea consideră că noile măsuri fiscale duc România pe contrasens “De la 1 ianuarie au intrat in vigoare o serie de masuri fiscale care vor duce, cu siguranța, la o creștere a inflației”, a declarat profesorul universitar Mircea Cosea. Acesta califica masurile luate de Guvern ca fiind “contrare dezvoltarii economiei, mediului de afaceri, deși acesta este singurul care produce”.“Vor fi si noi imprumuturi externe masive, iar promisiunea de creștere a pensiilor și a unor salarii se face doar pentru ca este an electoral. Toate masurile acestea, din punctul meu de vedere, sunt in contra dezvoltarii economiei romanești și a menținerii ei pe un plafon de protecție… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

