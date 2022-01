Mircea Cărtărescu: Ziua Culturii e doar propagandă Cultura nu are nevoie de o zi nationala, ci de “artisti liberi si entuziasti”, de un public “insetat de frumusete”, de o atmosfera efervescenta, propice ideilor si noutatii, a declarat scriitorul Mircea Cartarescu. „Sunt cel mai putin festivist om din lume si, pe deasupra, cred ca e o inflatie de “zile” in ultima vreme: ziua lasagnei, a cauciucurilor de masina, a scarpinatului in ureche… Cultura nu are nevoie de o zi nationala, ci de artisti liberi si entuziasti, de un public insetat de frumusete, de o atmosfera efervescenta, propice ideilor si noutatii. Institutiile culturale ale statului roman… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

